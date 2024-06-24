Армия РФ уничтожила в Украине 518 спортивных объектов

Уничтоженный российскими захватчиками спортзал. Фото иллюстративный: Фокус

В Украине 518 спортивных комплексов были разрушены в результате действий российских захватчиков. Некоторые из них, к сожалению, уже не подлежат восстановлению.

Об этом во время пресс-конференции для Новини.LIVE рассказал вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Александр Крикун в понедельник, 24 июня.

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В частности, Крикун назвал некоторые спортивные объекты, подвергшиеся разрушениям:

Спортивный центр "Чернигов" был атакован 5 и 11 марта 2022 года.

"Стадион "Металлург" в Бахмуте, поврежден 15 июня 2022 года.

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию" в Днепре, повреждена 29 декабря 2023 года.

"Водно-спортивный комбинат" г. Днепр, поврежден 26 мая 2023 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо" г. Житомира, поврежденный в марте 2022 года.

"Луганский областной физкультурный центр "Олимп", поврежден 18 апреля 2022 года.

На восстановление утраченных спортивных объектов уже нужно более 300 млн долларов. Эта цифра только продолжает расти.

Также пострадали 42 объекта молодежной инфраструктуры на сумму более 135 млн грн. Еще 62 объекта находятся в оккупации.

Напомним, 30 мая оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты.

Также в результате ночных российских обстрелов Харьковщины было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.