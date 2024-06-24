Армія РФ знищила в Україні 518 спортивних об'єктів

Знищений російськими загарбниками спортзал. Фото ілюстративне: Фокус

В Україні 518 спортивних комплексів були зруйновані внаслідок дій російських загарбників. Деякі з них, на жаль, вже не підлягають відновленню.

Про це під час пресконференції для Новини.LIVE розповів віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олександр Крикун у понеділок, 24 червня.

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Знищені загарбниками спортивні об'єкти

Зокрема Крикун назвав деякі спортивні об'єкти, які зазнали руйнувань:

Спортивний центр "Чернігів", був атакований 5 та 11 березня 2022 року.

"Стадіон "Металург" у Бахмуті, пошкоджений 15 черня 2022 року.

"Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з плавання" у Дніпрі, пошкоджено 29 грудня 2023 року.

"Водно-спортивний комбінат" м. Дніпро, пошкоджений 26 травня 2023 року.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс "Динамо" м. Житомир, пошкоджений у березні 2022 року.

"Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп", пошкоджений 18 квітня 2022 року.

На відбудову втрачених спортивних об'єктів вже необхідно більше 300 млн доларів. Ця цифра тільки продовжує зростати.

Також постраждало 42 об`єкти молодіжної інфраструктури на суму понад 135 млн грн. Ще 62 об'єкти перебувають в окупації.

Нагадаємо, 30 травня окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.

Також внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.