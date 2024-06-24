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В НОК розповіли, скільки спортивних об'єктів було знищено російськими загарбниками

24 червня 2024 19:58
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Дмитро Галушка
Редактор
Армія РФ знищила в Україні 518 спортивних об'єктів
Знищений російськими загарбниками спортзал. Фото ілюстративне: Фокус
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні 518 спортивних комплексів були зруйновані внаслідок дій російських загарбників. Деякі з них, на жаль, вже не підлягають відновленню.

Про це під час пресконференції для Новини.LIVE розповів віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олександр Крикун у понеділок, 24 червня.

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Знищені загарбниками спортивні об'єкти

Зокрема Крикун назвав деякі спортивні об'єкти, які зазнали руйнувань:

  • Спортивний центр "Чернігів", був атакований 5 та 11 березня 2022 року.
  • "Стадіон "Металург" у Бахмуті, пошкоджений 15 черня 2022 року.
  • "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з плавання" у Дніпрі, пошкоджено 29 грудня 2023 року.
  • "Водно-спортивний комбінат" м. Дніпро, пошкоджений 26 травня 2023 року.
  • Фізкультурно-оздоровчий комплекс "Динамо" м. Житомир, пошкоджений у березні 2022 року.
  • "Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп", пошкоджений 18 квітня 2022 року.

На відбудову втрачених спортивних об'єктів вже необхідно більше 300 млн доларів. Ця цифра тільки продовжує зростати.

Також постраждало 42 об`єкти молодіжної інфраструктури на суму понад 135 млн грн. Ще 62 об'єкти перебувають в окупації.

Нагадаємо, 30 травня окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти.

Також внаслідок нічного російського обстрілу Харківщини було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу. 

війна
російські війська
спорт
обстріли
окупанти
війна в Україні

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