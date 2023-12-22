В Одесской области раздается воздушная тревога и есть угроза атаки вражескими "шахедами" 22 декабря

На Одесчине звучит воздушная тревога — какая угроза в области
В Одесской области объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза атаки вражескими беспилотниками типа Shahed, следующими из акватории Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза атаки "шахедами" в Одесской области 22 декабря
По информации Воздушных сил ВСУ, Одесская область находится под угрозой вражеских ударных беспилотников. Отмечается, что дроны типа Shahed направляются из акватории Черного моря в направлении Татарбунарского района.
Воздушная тревога в Украине
Сигнал воздушной тревоги звучит только в Одесском регионе.
18:58 Воздушные Силы ВСУ указывают, что сейчас идет движение БпЛА по следующим направлениям:
- С Черного моря в направлении Коблево Николаевской области.
- В Белгороде-Днестровском районе курсом на север.
- С Черного моря в направлении Татарбунарского района.
Напомним, 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.
Добавим, в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общей сложности силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.
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