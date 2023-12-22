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На Одесчине звучит воздушная тревога — какая угроза в области

22 декабря 2023 18:23
обновлено: 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Одесской области раздается воздушная тревога и есть угроза атаки вражескими "шахедами" 22 декабря
Вражеский беспилотник в небе. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Одесской области объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза атаки вражескими беспилотниками типа Shahed, следующими из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Угроза атаки "шахедами" в Одесской области 22 декабря

По информации Воздушных сил ВСУ, Одесская область находится под угрозой вражеских ударных беспилотников. Отмечается, что дроны типа Shahed направляются из акватории Черного моря в направлении Татарбунарского района.

Сообщение об угрозе для Одесщины
Сообщения об угрозе для Одесщины. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине

Сигнал воздушной тревоги звучит только в Одесском регионе.

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

18:58 Воздушные Силы ВСУ указывают, что сейчас идет движение БпЛА по следующим направлениям:

  • С Черного моря в направлении Коблево Николаевской области.
  • В Белгороде-Днестровском районе курсом на север.
  • С Черного моря в направлении Татарбунарского района.
Сообщение о БпЛА
Сообщения о БпЛА. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Напомним, 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Добавим, в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общей сложности силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.

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