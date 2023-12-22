На Одещині лунає повітряна тривога і є загроза атаки ворожими "шахедами" 22 грудня

Ворожий безпілотник в небі. Ілюстративне фото: REUTERS

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Наразі існує загроза атаки ворожими безпілотниками типу Shahed, які прямують з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Загроза атаки "шахедами" в Одещині 22 грудня

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, Одеська область перебуває під загрозою ворожих ударних безпілотників. Зазначається, що дрони типу Shahed прямують з акваторії Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.

Повідомлення про загрозу для Одещини. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні

Сигнал повітряної тривоги наразі лунає лише в Одеському регіоні.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Додамо, внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом, сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.