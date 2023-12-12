В Одессе раздаются взрывы, сегодня, 12 декабря

В Одессе раздаются мощные взрывы
12 декабря 2023 20:58
обновлено: 21:09
Дым в воздухе в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
В южной части Украины объявлена воздушная тревога. Горожане слышали громкие взрывы в Одессе.
Об этом сообщает Суспільне.
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Взрывы в Одессе 12 декабря
Жители Одессы слышали громкие разрывы в городе. По информации Сил оборон юга, громкие взрывы были слышны из-за работы ПВО.
По информации Воздушных Сил ВСУ, в Одессе есть угроза атаки вражеских беспилотников. Речь идет о дронах типа "Shahed".
Воздушная тревога в Украине 12 декабря
В настоящее время воздушная тревога и опасность существует в следующих областях:
- Винницкой;
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской.
Напомним, в ночь на 12 декабря в Одесской области звучала длительная воздушная тревога. Враг атаковал регион дронами-камикадзе, к сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
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