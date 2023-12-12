В Одессе раздаются взрывы, сегодня, 12 декабря

Дым в воздухе в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В южной части Украины объявлена воздушная тревога. Горожане слышали громкие взрывы в Одессе.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Одессе 12 декабря

Жители Одессы слышали громкие разрывы в городе. По информации Сил оборон юга, громкие взрывы были слышны из-за работы ПВО.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Суспільного

По информации Воздушных Сил ВСУ, в Одессе есть угроза атаки вражеских беспилотников. Речь идет о дронах типа "Shahed".

Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот поста Сил обороны юга

Сообщения об угрозе "шахедов". Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 12 декабря

В настоящее время воздушная тревога и опасность существует в следующих областях:

Винницкой;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на 12 декабря в Одесской области звучала длительная воздушная тревога. Враг атаковал регион дронами-камикадзе, к сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.