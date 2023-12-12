В Одесі лунають вибухи, сьогодні, 12 грудня

В Одесі лунають потужні вибухи
12 грудня 2023 20:58
оновлено: 21:09
Дим у повітрі внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
У південній частині України оголошено повітряну тривогу. Містяни чули гучні вибухи у Одесі.
Про це повідомляє Суспільне.
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Вибухи в Одесі 12 грудня
Жителі Одеси чули гучні вибухи у місті. За інформацією Сил оборон півдня, гучні вибухи було чутно через роботу ППО.
За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, в Одесі є загроза атаки ворожих безпілотників. Йдеться про дрони типу Shahed.
Повітряна тривога в Україні 12 грудня
Наразі повітряна тривога та небезпека існує у таких областях:
- Вінницькій;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Херсонській.
Нагадаємо, у ніч проти 12 грудня в Одеській області лунала тривала повітряна тривога. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе, на жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру.
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