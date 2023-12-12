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В Одесі лунають потужні вибухи

12 грудня 2023 20:58
оновлено: 21:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Одесі лунають вибухи, сьогодні, 12 грудня
Дим у повітрі внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У південній частині України оголошено повітряну тривогу. Містяни чули гучні вибухи у Одесі.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи в Одесі 12 грудня

Жителі Одеси чули гучні вибухи у місті. За інформацією Сил оборон півдня, гучні вибухи було чутно через роботу ППО.

Повідомлення про вибухи
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Суспільного

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, в Одесі є загроза атаки ворожих безпілотників. Йдеться про дрони типу Shahed.

Повідомлення про роботу ППО
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот допису Сил оборони півдня 
Повідомлення про загрозу "шахедів"
Повідомлення про загрозу "шахедів". Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 12 грудня

Наразі повітряна тривога та небезпека існує у таких областях:

  • Вінницькій;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у ніч проти 12 грудня в Одеській області лунала тривала повітряна тривога. Ворог атакував регіон дронами-камікадзе, на жаль, є влучання у цивільну інфраструктуру.

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