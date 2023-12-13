В Одессе воздушная тревога — город под угрозой атаки БпЛА
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время Одесса находится под угрозой обстрела вражеских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза атаки вражескими беспилотниками в Одессе
В Украине объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах отмечают, что для Одесщины существует угроза атаки вражескими ударными беспилотниками. Они направляются в город из акватории Черного моря. Кроме того, сообщается, что в Днепропетровской области тоже есть опасность. Туда направляются дроны типа "Shahed" из Запорожской области.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная опасность 13 декабря существует в следующих областях:
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Запорожской.
Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы воздушной обороны отбили 10 баллистических ракет. Наибольшее уничтожение потерпел Днепровский район Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.
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