В Одессе воздушная тревога — город под угрозой атаки БпЛА

Вражеский БпЛА в воздухе. Иллюстративное фото: скриншот с видео ТСН

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время Одесса находится под угрозой обстрела вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Угроза атаки вражескими беспилотниками в Одессе

В Украине объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах отмечают, что для Одесщины существует угроза атаки вражескими ударными беспилотниками. Они направляются в город из акватории Черного моря. Кроме того, сообщается, что в Днепропетровской области тоже есть опасность. Туда направляются дроны типа "Shahed" из Запорожской области.

Уведомление о движении БпЛА. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине

Воздушная опасность 13 декабря существует в следующих областях:

Одесской;

Днепропетровской;

Запорожской.

Карта воздушных тревог

Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы воздушной обороны отбили 10 баллистических ракет. Наибольшее уничтожение потерпел Днепровский район Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.