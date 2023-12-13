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В Одесі повітряна тривога — місто під загрозою атаки БпЛА

13 грудня 2023 19:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Одесі повітряна тривога — місто під загрозою атаки БпЛА
Ворожий БпЛА в повітрі. Ілюстративне фото: скриншот з відео ТСН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В низці областей України оголошено повітряну тривогу. Наразі Одеса під загрозою обстрілу ворожих безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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В Україні оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах зазначають, що для Одещини існує загроза атаки ворожими ударними безпілотниками. Вони прямують до міста з акваторії Чорного моря. Крім того, повідомляється, що у Дніпропетровській області теж є небезпека. Туди прямують дрони типу "Shahed" із Запорізької області.

Повідомлення про руз БпЛА
Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні

Повітряна небезпека 13 грудня існує у таких областях:

  • Одеській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.

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