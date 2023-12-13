В Одесі повітряна тривога — місто під загрозою атаки БпЛА
В низці областей України оголошено повітряну тривогу. Наразі Одеса під загрозою обстрілу ворожих безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Загроза атаки ворожими безпілотниками в Одесі
В Україні оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах зазначають, що для Одещини існує загроза атаки ворожими ударними безпілотниками. Вони прямують до міста з акваторії Чорного моря. Крім того, повідомляється, що у Дніпропетровській області теж є небезпека. Туди прямують дрони типу "Shahed" із Запорізької області.
Повітряна тривога в Україні
Повітряна небезпека 13 грудня існує у таких областях:
- Одеській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій.
Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.
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