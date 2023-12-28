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В Одессе уламки "Шахеда" попали в многоэтажку, — местные СМИ

28 декабря 2023 23:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в Одессе сейчас 28 декабря - на область налетели шахеды
Пожар после взрыва в городе. Фото иллюстративное: соцсети
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Вечером 28 декабря Одесщину атаковали ударные БПЛА. В городе раздались взрывы. В результате, уламки "Шахедп" попали в многоэтажку.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что обломки БПЛА упали в центре города. На месте уже работают правоохранители.

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Пожар в многоэтажке после удара БПЛА в Одессе. Фото: Донбасс Оперативный

Вместе с тем, в результате удара по жилому дому вспыхнул сильный пожар.

Воздушная тревога в Украине вечером 28 декабря

По состоянию на 22:58 28 декабря воздушная тревога зафиксирована в восьми областях:

  • Кировоградская,
  • Одесская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Луганская,
  • Сумская,
  • Черниговская.
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Карта воздушных тревог 28 декабря

Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских окупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.

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