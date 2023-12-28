Взрывы в Одессе сейчас 28 декабря - на область налетели шахеды

В Одессе уламки "Шахеда" попали в многоэтажку, — местные СМИ
28 декабря 2023 23:45
Пожар после взрыва в городе. Фото иллюстративное: соцсети
Вечером 28 декабря Одесщину атаковали ударные БПЛА. В городе раздались взрывы. В результате, уламки "Шахедп" попали в многоэтажку.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Отмечается, что обломки БПЛА упали в центре города. На месте уже работают правоохранители.
Вместе с тем, в результате удара по жилому дому вспыхнул сильный пожар.
Воздушная тревога в Украине вечером 28 декабря
По состоянию на 22:58 28 декабря воздушная тревога зафиксирована в восьми областях:
- Кировоградская,
- Одесская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Луганская,
- Сумская,
- Черниговская.
Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских окупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.
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