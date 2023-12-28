Взрывы в Одессе сейчас 28 декабря - на область налетели шахеды

Пожар после взрыва в городе. Фото иллюстративное: соцсети

Вечером 28 декабря Одесщину атаковали ударные БПЛА. В городе раздались взрывы. В результате, уламки "Шахедп" попали в многоэтажку.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что обломки БПЛА упали в центре города. На месте уже работают правоохранители.

Пожар в многоэтажке после удара БПЛА в Одессе. Фото: Донбасс Оперативный

Вместе с тем, в результате удара по жилому дому вспыхнул сильный пожар.

Воздушная тревога в Украине вечером 28 декабря

По состоянию на 22:58 28 декабря воздушная тревога зафиксирована в восьми областях:

Кировоградская,

Одесская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Херсонская,

Луганская,

Сумская,

Черниговская.

Карта воздушных тревог 28 декабря

Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских окупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.