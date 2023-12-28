Вибухи в місті Одеса зараз 28 грудня - на область налетіли шахеди

В Одесі уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку, — місцеві ЗМІ
28 грудня 2023 23:45
Пожежа після вибуху у місті. Фото ілюстративне: соцмережі
Ввечері 28 грудня Одещину атакували ударні БПЛА. У місті пролунали вибухи. Внаслідок, уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Зазначається, що уламки БПЛА впали в цетнтрі міста. На місці вже працюють правоохоронці.
Разом з тим, внаслідок удару по житловому будинку спалахнула сильна пожежа.
Повітряна тривога в Україні ввечері 28 грудня
Станом на 22:58 28 грудня повітряна тривога зафіксована у восьми областях:
- Кіровоградська,
- Одеська,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Луганська,
- Сумська,
- Чернігівська.
Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.
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