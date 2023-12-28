Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Одесі уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку, — місцеві ЗМІ arrow

В Одесі уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку, — місцеві ЗМІ

28 грудня 2023 23:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Одеса зараз 28 грудня - на область налетіли шахеди
Пожежа після вибуху у місті. Фото ілюстративне: соцмережі
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Ввечері 28 грудня Одещину атакували ударні БПЛА. У місті пролунали вибухи. Внаслідок, уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Одесі 28 грудня

Зазначається, що уламки БПЛА впали в цетнтрі міста. На місці вже працюють правоохоронці.

вибух
Пожежа в багатоповерхівці після удару БПЛА в Одесі. Фото: Донбас Оперативний

Разом з тим, внаслідок удару по житловому будинку спалахнула сильна пожежа.

Повітряна тривога в Україні ввечері 28 грудня

Станом на 22:58 28 грудня повітряна тривога зафіксована у восьми областях:

  • Кіровоградська,
  • Одеська, 
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Луганська,
  • Сумська,
  • Чернігівська.
null
Карта повітряних тривог 28 грудня

Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі