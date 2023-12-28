Вибухи в місті Одеса зараз 28 грудня - на область налетіли шахеди

Пожежа після вибуху у місті. Фото ілюстративне: соцмережі

Ввечері 28 грудня Одещину атакували ударні БПЛА. У місті пролунали вибухи. Внаслідок, уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що уламки БПЛА впали в цетнтрі міста. На місці вже працюють правоохоронці.

Пожежа в багатоповерхівці після удару БПЛА в Одесі. Фото: Донбас Оперативний

Разом з тим, внаслідок удару по житловому будинку спалахнула сильна пожежа.

Повітряна тривога в Україні ввечері 28 грудня

Станом на 22:58 28 грудня повітряна тривога зафіксована у восьми областях:

Кіровоградська,

Одеська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Херсонська,

Луганська,

Сумська,

Чернігівська.

Карта повітряних тривог 28 грудня

Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.