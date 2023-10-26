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В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы — есть прилет с пострадавшими

26 октября 2023 20:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы — есть прилет с пострадавшими
Дым в небе в результате взрывов в Донецке. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 26 октября во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Предварительно есть прилет и пострадавшие.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Донецке

Сообщается, что взрывы и попадания были зафиксированы в Калининском районе Донецка. Отмечается, что есть раненые.

На обнародованных кадрах можно рассмотреть, что в результате взрывов поврежден многоэтажный дом.

Из кадров можно понять, что на место прибыли спасательные службы. Предварительно под завалами могут быть люди.

Взрывы в Донецке
Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети
Взрывы в Донецке
Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети
Взрывы в Донецке
Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети
Взрывы в Донецке
Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети

Напомним, в оккупированном Севастополе во вторник вечером, 24 октября, раздались взрывы. Известно, что в результате атаки упала ракета в полукилометре от склада вооружения ЧФ РФ.

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