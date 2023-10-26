В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы — есть прилет с пострадавшими

Дым в небе в результате взрывов в Донецке. Фото: соцсети

Вечером 26 октября во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Предварительно есть прилет и пострадавшие.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Донецке

Сообщается, что взрывы и попадания были зафиксированы в Калининском районе Донецка. Отмечается, что есть раненые.

На обнародованных кадрах можно рассмотреть, что в результате взрывов поврежден многоэтажный дом.

Из кадров можно понять, что на место прибыли спасательные службы. Предварительно под завалами могут быть люди.

Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети

Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети

Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети

Последствия прилета в Донецке. Фото: соцсети

Напомним, в оккупированном Севастополе во вторник вечером, 24 октября, раздались взрывы. Известно, что в результате атаки упала ракета в полукилометре от склада вооружения ЧФ РФ.