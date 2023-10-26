В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи — є влучання з постраждалими

Дим у небі внаслідок вибухів у Донецьку. Фото: соцмережі

Увечері 26 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо є влучання та постраждалі.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Повідомляється, що вибухи та влучання зафіксували у Калінінському районі Донецька. Зазначається, що є поранені.

На оприлюднених кадрах можна розгледіти, що внаслідок вибухів пошкоджений багатоповерховий будинок.

З кадрів можна зрозуміти, що на місце прибули рятувальні служби. Попередньо під звалами можуть бути люди.

Наслідки влучання у Донецьку. Фото: соцмережі

Наслідки влучання у Донецьку. Фото: соцмережі

Наслідки влучання у Донецьку. Фото: соцмережі

Наслідки влучання у Донецьку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, в окупованому Севастополі у вівторок ввечері, 24 жовтня, пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок атаки впала ракета за півкілометра від складу озброєння ЧФ РФ.