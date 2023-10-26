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В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи — є влучання з постраждалими

26 жовтня 2023 20:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи — є влучання з постраждалими
Дим у небі внаслідок вибухів у Донецьку. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 26 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо є влучання та постраждалі. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи в Донецьку

Повідомляється, що вибухи та влучання зафіксували у Калінінському районі Донецька.  Зазначається, що є поранені. 

На оприлюднених кадрах можна розгледіти, що внаслідок вибухів пошкоджений багатоповерховий будинок. 

З кадрів можна зрозуміти, що на місце прибули рятувальні служби. Попередньо під звалами можуть бути люди. 

Вибухи в Донецьку
Наслідки влучання у Донецьку.  Фото: соцмережі
Вибухи в Донецьку
Наслідки влучання у Донецьку.  Фото: соцмережі
Вибухи в Донецьку
Наслідки влучання у Донецьку.  Фото: соцмережі
Вибухи в Донецьку
Наслідки влучання у Донецьку.  Фото: соцмережі

Нагадаємо, в окупованому Севастополі у вівторок ввечері, 24 жовтня, пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок атаки впала ракета за півкілометра від складу озброєння ЧФ РФ.

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