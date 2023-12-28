В оккупированном Крыму прогремели взрывы - взрывы в Севастополе и Красноперекопске 28 декабря

В оккупированном Крыму раздались взрывы
В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. Это произошло ночью 28 декабря около 01:00.
О "бавовне" сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Крыму
По данным очевидцев, четыре взрыва произошли в Красноперекопске и окрестностях.
"Два взрыва в районе Красноперекопска. И еще два в Красноперекопске", — пишут мониторинговые каналы.
Известно, что именно в этом районе дислоцируется система ПВО оккупантов.
К слову, незадолго до взрывов в Красноперекопске было громко в Севастополе. Там работала российское ПВО и якобы было сбито БПЛА, заявили местные "власти".
Напомним, 22 декабря в оккупированном Крыму тоже раздались взрывы. По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе Армянска.
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