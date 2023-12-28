В окупованому Криму пролунали вибухи - вибухи у Севастополі та Красноперекопську 28 грудня

В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Це сталося уночі 28 грудня близько 01:00.
Про "бавовну" повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Криму
За даними очевидців, чотири вибухи сталися у Красноперекопську та околицях.
"Два вибухи у районі Красноперекопська. І ще два у Красноперекопську", — пишуть моніторингові канали.
Відомо, що саме в тому районі дислокується система ППО окупантів.
До слова, незадовго до вибухів у Красноперекопську гучно було у Севастополі. Там працювала російська ППО і нібито було збито БПЛА, заявила місцева "влада".
Нагадаємо, 22 грудня в окупованому Криму теж пролунали вибухи. За словами очевидців, "приліт" стався в районі Армянська.
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