В окупованому Криму пролунали вибухи - вибухи у Севастополі та Красноперекопську 28 грудня

В окупованому Криму вибухи. Фото ілюстративне: УНІАН

В окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Це сталося уночі 28 грудня близько 01:00.

Про "бавовну" повідомляють моніторингові канали.

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За даними очевидців, чотири вибухи сталися у Красноперекопську та околицях.

"Два вибухи у районі Красноперекопська. І ще два у Красноперекопську", — пишуть моніторингові канали.

В окупованому Криму повідомляють про вибухи. Фото: скриншот

Відомо, що саме в тому районі дислокується система ППО окупантів.

До слова, незадовго до вибухів у Красноперекопську гучно було у Севастополі. Там працювала російська ППО і нібито було збито БПЛА, заявила місцева "влада".

Нагадаємо, 22 грудня в окупованому Криму теж пролунали вибухи. За словами очевидців, "приліт" стався в районі Армянська.