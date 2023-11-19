В ООН заявили, что украинские правоохранители не защищают верующих УПЦ МП
ООН зафиксировала в Украине 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз между верующими разных православных юрисдикций. Там считают "неадекватной" реакцию стражей порядка на такие инциденты.
Об этом говорится на сайте ООН.
ООН заявила, что в Украине не защищают права верующих УПЦ МП
17 ноября во время заседания Совбеза ООН помощница Генерального секретаря по правам человека Илзе Брандс Кэрис заявила о росте напряженности между верующими УПЦ МП и ВТО.
Она отметила, что в некоторых из этих случаев эта напряженность переросла в насилие.
"Пока идет война и оккупация, мы призываем все стороны обеспечить всем людям в Украине полную свободу исповедовать и исповедовать свою религию или убеждения в соответствии с международным правом прав человека", — сказала Кэрис.
По ее словам, с начала полномасштабной войны было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев угрозы насилия из-за споров между прихожанами разных православных общин.
"Реагирование украинских правоохранительных органов в этих случаях не смогло достаточно расследовать инциденты и принять меры для защиты верующих Украинской Православной Церкви", — подчеркнула она.
Представитель ООН отметила, что из более 6600 уголовных дел, возбужденных за коллаборационизм и другие преступления, связанные войной, 68 касаются именно священнослужителей УПЦ.
Поэтому она призвала "обеспечить полное уважение прав на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство по этим деликатным делам".
Напомним, что на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.
Также мы писали, что в Черновицкой области правоохранители пришли в Вознесенский Банченский монастырь (УПЦ). Однако священники и прихожане не пустили в помещение.
Кроме того, представители СБУ пришли с проверкой в село Русские Геевцы, в Свято-Михайловский храм, и в село Красное, в храм Рождества Божьей матери. Эти два храма УПЦ МП, вероятно, пропагандировали "русский мир".
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