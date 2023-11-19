В ООН заявили, що українські правоохоронці не захищають вірян УПЦ МП

Засідання Радбезу ООН. Фото: Reuters

ООН зафіксувала в Україні 10 випадків фізичного насильства та шість випадків погроз між вірянами різних православних юрисдикцій. Там вважають "неадекватною" реакцію правоохоронців на такі інциденти.

Про це йдеться на сайті ООН.

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17 листопада під час засідання Ради безпеки ООН помічниця Генерального секретаря з прав людини Ілзе Брандс Керіс заявила про зростання напруженості між вірянами УПЦ МП та ПЦУ.

Вона зазначила, що в деяких з цих випадків ця напруженість переросла в насилля.

"Поки тривають війна та окупація, ми закликаємо всі сторони забезпечити всім людям в Україні повну свободу сповідувати та сповідувати свою релігію чи переконання відповідно до міжнародного права прав людини", — сказала Керіс.

За її словами, з початку повномасштабної війни було задокументовано 10 випадків фізичного насильства та шість випадків загрози насильства через суперечки між парафіянами різних православних громад.

"Реагування українських правоохоронних органів у цих випадках не спромоглося достатньо розслідувати інциденти та вжити заходів для захисту вірян Української Православної Церкви", — наголосила вона.

Представниця ООН зауважила, що з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані війною, 68 стосуються саме священнослужителів УПЦ.

Тому вона закликала "забезпечити повну повагу прав на належну правову процедуру та справедливий судовий розгляд у цих надзвичайно делікатних справах".

Нагадаємо, що на Буковині священник УПЦ Московського патріархату на похороні загиблого військовослужбовця закликав віддати Росії Крим та Донбас. На його думку, це "не наші землі", бо там розмовляють російською мовою. У суді священника визнали винним у колабораційній діяльності.

Також ми писали, що у Чернівецькій області правоохоронці прийшли до Вознесенського Банченського монастиря (УПЦ). Проте священники та парафіяни не пустили їх у приміщення.

Крім того, представники СБУ завітали з перевіркою до села Руські Геївці, у Свято-Михайлівський храм, та до села Червоне, в храм Різдва Божої матері. Ці два храми УПЦ МП, ймовірно, пропагували "рускій мір".