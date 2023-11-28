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В ОП назвали средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ

28 ноября 2023 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП назвали средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы Офиса Президента Сергея Лещенко рассказал, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ — 54 года. По его словам, военный в таком возрасте не может идти на штурм.

Об этом Сергей Лещенко сообщил в эфире телемарафона.

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"Плюс к технике сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст — 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм", — заявил Лещенко.

По его словам, нужно произвести ротацию.

"Бригады, которые сейчас находятся на Западной Украине, должны заменять тех, которые сейчас находятся на Востоке, чтобы они хоть немного отдохнули", — говорит советник главы ОП.

Он также сказал о больших потерях в ВСУ. По словам Лещенко, в некоторых бригадах из 110 солдат в начале вторжения сейчас осталось трое.

Напомним, правительство Украины хочет изменить порядок мобилизации. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что власти будут пытаться сохранить боеспособность после почти двух лет полномасштабной войны с Россией.

Также мы писали, что военнообязанные мужчины по закону должны защищать страну от российской агрессии. Однако в силу определенных обстоятельств некоторые украинцы имеют отсрочку от мобилизации.

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