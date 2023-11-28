В ОП назвали середній вік солдата в деяких бригадах ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Радник голови Офісу Президента Сергія Лещенко розповів, що середній вік солдата в деяких бригадах ЗСУ — 54 роки. За його словами, військовий у такому віці не може йти на штурм.

Про це Сергій Лещенко повідомив в ефірі телемарафону.

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"Плюс до техніки зараз величезний дефіцит військових. Тому що потрібно проводити ротації і підтягувати резерви. У деяких бригадах те, що я почув, це страшні цифри. Середній вік — 54 роки. Штурмовик у 54 роки не може йти на штурм", — заявив Лещенко.

За його словами, потрібно провести ротацію.

"Бригади, які зараз перебувають на Західній Україні, повинні замінювати тих, які зараз перебувають на Сході, щоб вони хоч трішки відпочили", — каже радник голови ОП.

Він також сказав про великі втрати в ЗСУ. За словами Лещенка, у деяких бригадах зі 110 солдатів на початку вторгнення зараз залишилося троє.

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