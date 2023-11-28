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В ОП назвали середній вік солдата в деяких бригадах ЗСУ

28 листопада 2023 18:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП назвали середній вік солдата в деяких бригадах ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник голови Офісу Президента Сергія Лещенко розповів, що середній вік солдата в деяких бригадах ЗСУ — 54 роки. За його словами, військовий у такому віці не може йти на штурм.

Про це Сергій Лещенко повідомив в ефірі телемарафону.

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"Плюс до техніки зараз величезний дефіцит військових. Тому що потрібно проводити ротації і підтягувати резерви. У деяких бригадах те, що я почув, це страшні цифри. Середній вік — 54 роки. Штурмовик у 54 роки не може йти на штурм", — заявив Лещенко.

За його словами, потрібно провести ротацію.

"Бригади, які зараз перебувають на Західній Україні, повинні замінювати тих, які зараз перебувають на Сході, щоб вони хоч трішки відпочили", — каже радник голови ОП.

Він також сказав про великі втрати в ЗСУ. За словами Лещенка, у деяких бригадах зі 110 солдатів на початку вторгнення зараз залишилося троє.

Нагадаємо, уряд України хоче змінити порядок мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що влада буде намагатись зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з Росією.

Також ми писали, що військовозобов'язані чоловіки за законом повинні обороняти країну від російської агресії. Однак через певні обставини деякі українці мають відстрочку від мобілізації.

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