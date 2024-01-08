В ОВА рассказали, сколько потребителей на Харьковщине остаются без света
Из-за боевых действий на Харьковщине более 18 тысяч потребителей остаются без света. В частности, обесточены 69 населенных пунктов.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА.
Обесточение на Харьковщине
Отмечается, что благодаря работе специалистов за прошедшие сутки удалось вернуть напряжение 135 абонентам.
"Недавние обстрелы России привели к отключениям от электроснабжения еще нескольких населенных пунктов. По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова оперативно чиним поврежденные участки сетей. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — сообщают в ОВА.
Также известно, что без газоснабжения остается еще более 34 тысяч потребителей. Впрочем, за минувшие сутки возобновили услугу 6 абонентам.
Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Хуже всего с электроэнергией на Днепропетровщине. Кроме того, в областях фиксируются сбои по работе общественного транспорта. В свою очередь в результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.
Так, людей призывали потреблять электроэнергию бережливо.
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