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В ОВА рассказали, сколько потребителей на Харьковщине остаются без света

8 января 2024 18:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ОВА рассказали, сколько потребителей на Харьковщине остаются без света
Отключение света в доме. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за боевых действий на Харьковщине более 18 тысяч потребителей остаются без света. В частности, обесточены 69 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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Обесточение на Харьковщине

Отмечается, что благодаря работе специалистов за прошедшие сутки удалось вернуть напряжение 135 абонентам.

"Недавние обстрелы России привели к отключениям от электроснабжения еще нескольких населенных пунктов. По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова оперативно чиним поврежденные участки сетей. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — сообщают в ОВА.

Также известно, что без газоснабжения остается еще более 34 тысяч потребителей. Впрочем, за минувшие сутки возобновили услугу 6 абонентам.

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Хуже всего с электроэнергией на Днепропетровщине. Кроме того, в областях фиксируются сбои по работе общественного транспорта. В свою очередь в результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.

Так, людей призывали потреблять электроэнергию бережливо.

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