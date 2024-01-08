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В ОВА розповіли, скільки споживачів на Харківщині залишаються без світла

8 січня 2024 18:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ОВА розповіли, скільки споживачів на Харківщині залишаються без світла
Відключення світла у будинку. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через бойові дії на Харківщині понад 18 тисяч споживачів залишаються без світла. Зокрема, знеструмлено 69 населених пунктів.

Про це повідомили у Харківській ОВА

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Зазначається, що завдяки роботі фахівців за минулу добу вдалося повернути напругу 135 абонентам. 

"Нещодавні обстріли рф призвели до відключень від електропостачання ще кількох населених пунктів. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова оперативно лагодимо пошкоджені ділянки мереж. Фахівці роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло", — повідомляють в ОВА. 

Також відомо, що без газопостачання залишається ще понад 34 тисячі споживачів. Втім, за минулу добу відновили послугу 6 абонентам. 

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Найгірше з електроенергією на Дніпропетровщині. Крім того, в областях фіксуються збої щодо роботи громадського транспорту. Своєю чергою внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.

Тож, людей закликали споживати електроенергію ощадливо.

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