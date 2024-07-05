Атака дронов 5 июля - силы ПВО сбили 32 БпЛА

Мобильная группа противовоздушной обороны Украины. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В Украине в ночь на 5 июля 2024 года российские захватчики атаковали Украину 32-ю ударными дронами типа Shahed-131/136. В результате искусной работы сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были сбиты.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Атака дронов 5 июля

Российские захватчики в ночь на пятницу, 5 июля, совершили очередную новую атаку против Украины. Врагами было запущено 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136.

Вражеской атаке противодействовала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

За ночь украинскими воинами были сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.

Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.