Атака дронов 5 июля - силы ПВО сбили 32 БпЛА

В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских дронов было сбито этой ночью
В Украине в ночь на 5 июля 2024 года российские захватчики атаковали Украину 32-ю ударными дронами типа Shahed-131/136. В результате искусной работы сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были сбиты.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Атака дронов 5 июля
Российские захватчики в ночь на пятницу, 5 июля, совершили очередную новую атаку против Украины. Врагами было запущено 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136.
Вражеской атаке противодействовала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
За ночь украинскими воинами были сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Напомним, что в Киевской области раздавались взрывы ночью 5 июля во время воздушной тревоги. В местном ОВА сообщали о работе сил ПВО.
Добавим, что взрывы вблизи Киева были слышны и в ночь на четверг, 4 июля. О последствиях российской атаки на регион рассказали в КМВА.
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