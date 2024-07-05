Атака дронів 5 липня — сили ППО збили 32 БпЛА

Мобільна група протиповітряної оборони України. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

В Україні у ніч проти 5 липня 2024 року російські загарбники атакували Україну 32-ма ударними дронами типу Shahed-131/136. Внаслідок вправної роботи сил протиповітряної оборони всі ворожі об'єкти було збито.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Атака дронів 5 липня

Російські загарбники в ніч проти п'ятниці, 5 липня, здійснили черговойнаву атаку проти України. Ворогами було запущено 32 дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Ворожій атаці протидіяла винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі українськими воїнами було збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що в Київській області лунали вибухи вночі 5 липня під час повітряної тривоги. В місцевій ОВА повідомляли про роботу сил ППО.

Додамо, що вибухи поблизу Києва було чути й у ніч проти четверга, 4 липня. Про наслідки російської атаки на регіон розповіли в КМВА.