Обстрел Украины - ПВО сбили ракеты и БпЛА

Мобильная группа ПВО. Фото иллюстративное: rivnenews.com.ua

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты Х-59/Х-69. Также защитники неба ликвидировали четыре вражеских дрона-разведчика.

Об этом сообщило Воздушное командование "Схід" в воскресенье, 14 июля.

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Уничтожение враждебных целей

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 14 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины были сбиты две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69.

Также украинским воинам удалось уничтожить четыре разведывательных БПЛА-разведчика, а именно три "Орлан-10" и один "ZALA".

Напомним, ранее было громко в Одессе из-за присутствия в небе над городом вражеского развода.

Недавно взрывы прогремели и в Харькове: для города сохранялась ракетная опасность.