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В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито на східному напрямку

14 липня 2024 11:20
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріл України — ППО збили ракети і БпЛА
Мобільна група ППО. Фото ілюстративне: rivnenews.com.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети Х-59/Х-69. Також захисники неба ліквідували чотири ворожих дрони-розвідники.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у неділю, 14 липня.

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Звіт Повітряних сил. Фото: скриншот 

Знищення ворожих цілей

В Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України було збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69.

Також українським воїнам вдалося знищити чотири розвідувальні БпЛА-розвідники, а саме три "Орлан -10" і один "ZALA". 

Нагадаємо, раніше було гучно в Одесі через присутність у небі над містом ворожого розвіддрону.

Нещодавно вибухи прогриміли і в Харкові: для міста зберігалася ракетна небезпека. 

війна Україна ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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