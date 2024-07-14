Обстріл України — ППО збили ракети і БпЛА

Мобільна група ППО. Фото ілюстративне: rivnenews.com.ua

Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети Х-59/Х-69. Також захисники неба ліквідували чотири ворожих дрони-розвідники.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у неділю, 14 липня.

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Знищення ворожих цілей

В Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України було збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69.

Також українським воїнам вдалося знищити чотири розвідувальні БпЛА-розвідники, а саме три "Орлан -10" і один "ZALA".

Нагадаємо, раніше було гучно в Одесі через присутність у небі над містом ворожого розвіддрону.

Нещодавно вибухи прогриміли і в Харкові: для міста зберігалася ракетна небезпека.