Обстріл України — ППО збили ракети і БпЛА

В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито на східному напрямку
Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети Х-59/Х-69. Також захисники неба ліквідували чотири ворожих дрони-розвідники.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у неділю, 14 липня.
Знищення ворожих цілей
В Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України було збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69.
Також українським воїнам вдалося знищити чотири розвідувальні БпЛА-розвідники, а саме три "Орлан -10" і один "ZALA".
Нагадаємо, раніше було гучно в Одесі через присутність у небі над містом ворожого розвіддрону.
Нещодавно вибухи прогриміли і в Харкові: для міста зберігалася ракетна небезпека.
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