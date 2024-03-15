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В РФ дроны атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод

15 марта 2024 11:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ дроны атаковали еще один нефтеперерабатывающий завод
Момент попадания в завод. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинские беспилотники обстреляли "Первый Завод" в Калужской области России утром, 15 марта. Предприятие занималось переработкой нефти.

Об этом сообщило издание РБК, ссылаясь на свои источники в Силах обороны.

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На обнародованных кадрах слышен сначала громкий взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар на заводе. Отмечается, что за этой спецоперацией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщили росСМИ, НПЗ атаковали четыре беспилотника. Все цели, уверяют, якобы сбили силы ПВО.

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Информация об атаке беспилотников. Фото: скриншот

Напомним, недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

К слову, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.

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Россия

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