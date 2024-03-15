В РФ дрони атакували ще один нафтопереробний завод

Момент влучання у завод. Фото: скриншот з відео

Українські безпілотники обстріляли "Перший Завод" у Калузькій області Росії вранці, 15 березня. Підприємство займалося переробкою нафти.

Про це повідомило видання РБК, посилаючись на свої джерела у Силах оборони.

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На оприлюднених кадрах можна почути спершу гучний вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа на заводі. Зазначається, що за цією спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили росЗМІ, НПЗ атакували чотири безпілотники. Всі цілі, запевняють, нібито збили сили ППО.

Інформація про атаку безпілотників. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

До слова, у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік Ростовської АЕС.