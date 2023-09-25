В РФ взлетели шесть Ту-95МС: не пренебрегаем воздушной тревогой

В РФ взлетели шесть Ту-95МС. Фото: Google

Взлетели 6 Ту-95мс с аэродрома Оленья. Цель вылета неизвестна, возможно боевая или передислокация. Прислушивайтесь к сигналам тревоги этой ночью. Между тем, в Украине, в восточных и южных областях продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает єРадар.

Читайте также:

Вылет бомбардировщиков ТУ-95МС

Воздушные силы Украины сообщают о вылете шести вражеских бомбардировщиков ТУ-95МС.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, по территории Украины сегодня вечером, около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники. Также существует угроза баллистики.