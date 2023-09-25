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В РФ взлетели шесть Ту-95МС: не пренебрегаем воздушной тревогой

25 сентября 2023 23:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В РФ взлетели шесть Ту-95МС: не пренебрегаем воздушной тревогой
В РФ взлетели шесть Ту-95МС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Взлетели 6 Ту-95мс с аэродрома Оленья. Цель вылета неизвестна, возможно боевая или передислокация. Прислушивайтесь к сигналам тревоги этой ночью. Между тем, в Украине, в восточных и южных областях продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает єРадар.

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Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 25 сентября

Напомним, по территории Украины сегодня вечером, около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники. Также существует угроза баллистики.

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