У РФ злетіли шість Ту-95МС: не нехтуємо повітряною тривогою
25 вересня 2023 23:48
У РФ злетіли шість Ту-95МС. Фото: Google
Злетіли 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья. Мета вильоту невідома, можливо бойовий або передислокація. Дослухайтеся до сигналів тривоги цієї ночі. Тим часом в Україні, у східних та південних областях триває повітряна тривога.
Про це повідомляє єРадар.
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Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, територією України сьогодні ввечері, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики.