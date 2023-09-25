У РФ злетіли шість Ту-95МС: не нехтуємо повітряною тривогою

У РФ злетіли шість Ту-95МС. Фото: Google

Злетіли 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья. Мета вильоту невідома, можливо бойовий або передислокація. Дослухайтеся до сигналів тривоги цієї ночі. Тим часом в Україні, у східних та південних областях триває повітряна тривога.

Про це повідомляє єРадар.

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Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, територією України сьогодні ввечері, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики.