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В СНБО объяснили, при каких обстоятельствах Путин может нанести ядерный удар

17 июня 2024 10:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Путин может применить ядерное оружие
Российские военные с ядерной боеголовкой. Фото: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Российский диктатор Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.

Такое мнение в интервью The Times усилил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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Путин может применить ядерное оружие

"Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения", — считает Литвиненко.

Впрочем, отметил Литвиненко, даже при гипотетическом развале фронта и протестов в Москве применение ядерного вооружения не гарантировано. Это обусловлено тем, что Кремль может убедить население России в собственной победе, несмотря на очевидное поражение.

Ранее мы рассказывали, что ядерные угрозы постоянно раздаются со стороны Кремля в условиях войны России против Украины. Об этом эксперт пояснил, что для запуска такого оружия нужны действенные механизмы, далеко не всегда поддающиеся воле одного человека.

Мы ранее писали, что журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, стоит ли вернуть Украине статус ядерного государства. Часть одесситов поддерживает такое мнение, но не все. Подробности читайте в материале.

Украина
владимир путин
Россия
война в Украине
ядерное оружие
война

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