Російські військові з ядерною боєголовкою. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це станеться, якщо війська загарбників почнуть зазнавати поразки в Україні.

Таку думку в інтерв'ю The Times всиловив очільник Ради Національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

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Путін може застосувати ядерну зброю

"Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки", — вважає Литвиненко.

Втім, зазначив Литвиненко, навіть за умови гіпотетичного розвалу фронту та протестів у Москві застосування ядерного озброєння не гарантоване. Це зумовлене тим, що Кремль може переконати населення Росії у власній перемозі, попри очевидну поразку.

Раніше ми розповідали, що ядерні загрози постійно лунають з боку Кремля в умовах війни Росії проти України. Про те експерт пояснив, що для запуску такої зброї потрібні дієві механізми, які далеко не завжди піддаються волі однієї людини.

Ми раніше писали, що журналісти Новини.LIVE спитали в одеситів, чи варто повернути Україні статус ядерної держави. Частина одеситів підтримує таку думку, проте не всі. Деталі читайте у матеріалі.