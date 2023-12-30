В российском Белгороде были слышны взрывы — сообщают о погибших

Горящие автомобили в центре Белгорода. Фото: росСМИ

В русском городе Белгород было слышно взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь". —

Об этом сообщают в РосСМИ.

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Белгород находится под обстрелом

"Несколько человек пострадали при обстреле Белгорода. По данным "Базы", люди находились на Соборной площади и пострадали от разлета обломков", — сообщили росСМИ.

На месте находятся несколько экипажей скорых и пожарных.

Также сообщается, что в центре города виден густой столб дыма.

"Двое детей погибли в результате обстрела центра Белгорода. По данным губернатора региона Гладкова, есть пострадавшие", — говорится в сообщении росСМИ.

Также местная власть сообщила, что в результате удара по центру города есть четверо пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области представители ДПС случайно ранили молодого военнослужащего в процессе попытки остановить автомобиль, в котором он находился. Сотрудники ДПС выстрелили в автомобиль восемь раз.

Напомним, что в Белгородской области занялся энергетический объект. По предварительным данным, причиной возгорания стал бесплотник.