В російському Бєлгороді було чутно вибухи — повідомляють про загиблих

Палаючі автомобілі у центрі Бєлгорода. Фото: росЗМІ

У російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Про це повідомляють в росЗМІ.

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"Декілька людей постраждали під час обстрілу Білгорода. За даними "Бази", люди перебували на Соборній площі та постраждали від розльоту уламків", — повідомили росЗМІ.

На місці знаходяться кілька екіпажів швидких та пожежних.

Також повідомляється що в центрі міста видно густий стовп диму.

"Двоє дітей загинули внаслідок обстрілу центру Бєлгорода. За даними губернатора регіону Гладкова, є постраждалі", — говориться у повідомленні росЗМІ.

Згодом місце влада повідомила, що внаслідок удару по центру міста є четверо постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що у Бєлгородській області представники ДПС випадково поранили молодого військовослужбовця у процесі спроби зупинити автомобіль, у якому він перебував. Співробітники ДПС вистрілили в автомобіль вісім разів.

Нагадуємо, що у Бєлгородській області зайнявся енергетичний об'єкт. За попередніми даними, причиною займання став безплотник.