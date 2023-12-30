В російському Бєлгороді було чутно вибухи — повідомляють про загиблих
У російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".
Про це повідомляють в росЗМІ.
Бєлгород перебуває під обстрілом
"Декілька людей постраждали під час обстрілу Білгорода. За даними "Бази", люди перебували на Соборній площі та постраждали від розльоту уламків", — повідомили росЗМІ.
На місці знаходяться кілька екіпажів швидких та пожежних.
Також повідомляється що в центрі міста видно густий стовп диму.
"Двоє дітей загинули внаслідок обстрілу центру Бєлгорода. За даними губернатора регіону Гладкова, є постраждалі", — говориться у повідомленні росЗМІ.
Згодом місце влада повідомила, що внаслідок удару по центру міста є четверо постраждалих.
Раніше ми повідомляли, що у Бєлгородській області представники ДПС випадково поранили молодого військовослужбовця у процесі спроби зупинити автомобіль, у якому він перебував. Співробітники ДПС вистрілили в автомобіль вісім разів.
Нагадуємо, що у Бєлгородській області зайнявся енергетичний об'єкт. За попередніми даними, причиною займання став безплотник.
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