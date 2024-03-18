Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW arrow

В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW

18 марта 2024 08:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW
Неудачный запуск ракеты с СКР "Ладный". Фото: Скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство обороны России планирует защищать Черноморский флот от украинских нападений. Также оно указало на возможное изменение руководства флота в связи с этим.

Об этом сообщил IWS в своем последнем отчете.

Читайте также:

Согласно анализу Института изучения войны, эксперты считают, что меры, предпринятые министром обороны России Сергеем Шойгом для обороны флота, могут дать ему возможность приписать себе заслуги или переложить вину на других в случае неудачи.

Успехи Украины в Черном море

Атаки Украины в Черном море заставили флот переместить большую часть своих сил из Севастополя в меньшие базы, в частности в Новороссийск.

Стратегический коммуникационный центр Вооруженных сил Украины сообщил, что к началу февраля 2024 года украинские атаки обезвредили примерно треть боевых кораблей Черноморского флота, включая 24 корабля и одну подлодку.

Визит Шойгу в командный центр ЧФ

Во время посещения командного центра Черноморского флота в Севастополе Шойгу осмотрел отчеты о действиях Украины и эффективности флота. Он подчеркнул важность регулярных тренировок и указал на установку дополнительного вооружения для усиления защиты.

Министр обороны РФ приказал разместить дополнительное огневое вооружение, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

Отрывок поста Министерства обороны РФ. Фото: скриншот
Отрывок поста Министерства обороны РФ. Фото: скриншот

Шойгу также ознакомился с докладом вице-адмирала Сергея Пинчука, который, как сообщается, занял место адмирала Виктора Соколова в должности командующего флотом, хотя Институт изучения войны не смог подтвердить это.

Напомним, что ВМС рассказали о ситуации с вражескими кораблями в Черном море.

Ранее мы писали, что Соломчук озвучил условие, при котором Черное море станет безопасным.

Черное море
россияне
Сергей Шойгу
война в Украине
Россия
флот

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство