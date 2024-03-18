В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW
Министерство обороны России планирует защищать Черноморский флот от украинских нападений. Также оно указало на возможное изменение руководства флота в связи с этим.
Об этом сообщил IWS в своем последнем отчете.
Согласно анализу Института изучения войны, эксперты считают, что меры, предпринятые министром обороны России Сергеем Шойгом для обороны флота, могут дать ему возможность приписать себе заслуги или переложить вину на других в случае неудачи.
Успехи Украины в Черном море
Атаки Украины в Черном море заставили флот переместить большую часть своих сил из Севастополя в меньшие базы, в частности в Новороссийск.
Стратегический коммуникационный центр Вооруженных сил Украины сообщил, что к началу февраля 2024 года украинские атаки обезвредили примерно треть боевых кораблей Черноморского флота, включая 24 корабля и одну подлодку.
Визит Шойгу в командный центр ЧФ
Во время посещения командного центра Черноморского флота в Севастополе Шойгу осмотрел отчеты о действиях Украины и эффективности флота. Он подчеркнул важность регулярных тренировок и указал на установку дополнительного вооружения для усиления защиты.
Министр обороны РФ приказал разместить дополнительное огневое вооружение, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
Шойгу также ознакомился с докладом вице-адмирала Сергея Пинчука, который, как сообщается, занял место адмирала Виктора Соколова в должности командующего флотом, хотя Институт изучения войны не смог подтвердить это.
Напомним, что ВМС рассказали о ситуации с вражескими кораблями в Черном море.
Ранее мы писали, что Соломчук озвучил условие, при котором Черное море станет безопасным.
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