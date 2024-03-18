В России готовят масштабные изменения в Черноморском флоте после украинских атак, — ISW

Неудачный запуск ракеты с СКР "Ладный". Фото: Скриншот

Министерство обороны России планирует защищать Черноморский флот от украинских нападений. Также оно указало на возможное изменение руководства флота в связи с этим.

Об этом сообщил IWS в своем последнем отчете.

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Согласно анализу Института изучения войны, эксперты считают, что меры, предпринятые министром обороны России Сергеем Шойгом для обороны флота, могут дать ему возможность приписать себе заслуги или переложить вину на других в случае неудачи.

Успехи Украины в Черном море

Атаки Украины в Черном море заставили флот переместить большую часть своих сил из Севастополя в меньшие базы, в частности в Новороссийск.

Стратегический коммуникационный центр Вооруженных сил Украины сообщил, что к началу февраля 2024 года украинские атаки обезвредили примерно треть боевых кораблей Черноморского флота, включая 24 корабля и одну подлодку.

Визит Шойгу в командный центр ЧФ

Во время посещения командного центра Черноморского флота в Севастополе Шойгу осмотрел отчеты о действиях Украины и эффективности флота. Он подчеркнул важность регулярных тренировок и указал на установку дополнительного вооружения для усиления защиты.

Министр обороны РФ приказал разместить дополнительное огневое вооружение, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

Отрывок поста Министерства обороны РФ. Фото: скриншот

Шойгу также ознакомился с докладом вице-адмирала Сергея Пинчука, который, как сообщается, занял место адмирала Виктора Соколова в должности командующего флотом, хотя Институт изучения войны не смог подтвердить это.

Напомним, что ВМС рассказали о ситуации с вражескими кораблями в Черном море.

Ранее мы писали, что Соломчук озвучил условие, при котором Черное море станет безопасным.