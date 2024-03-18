В Росії готують масштабні зміни у Чорноморському флоті після українських атак, — ISW

Невдалий запуск ракети з СКР Ладний. Фото: Скриншот

Міністерство оборони Росії планує захищати Чорноморський флот від українських нападів. Також воно вказало на можливу зміну керівництва флоту у зв’язку з цим.

Про це повідомив IWS у своєму останньому звіті.

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Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, експерти вважають, що заходи, вжиті міністром оборони Росії Сергієм Шойгу для оборони флоту, можуть дати йому можливість приписати собі заслуги або перекласти провину на інших у випадку невдачі.

Успіхи України у Чорному морі

Атаки України у Чорному морі змусили флот перемістити більшу частину своїх сил з Севастополя до менших баз, зокрема в Новоросійськ.

Стратегічний комунікаційний центр Збройних Сил України повідомив, що до початку лютого 2024 року українські атаки знешкодили приблизно третину бойових кораблів Чорноморського флоту, включаючи 24 кораблі та один підводний човен.

Візит Шойгу до командного центру ЧФ

Під час відвідування командного центру Чорноморського флоту в Севастополі, Шойгу оглянув звіти про дії України та ефективність флоту. Він підкреслив важливість регулярних тренувань і зазначив про встановлення додаткового озброєння для підсилення захисту.

Міністр оборони РФ наказав розмістити додаткове вогневе озброєння, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для поразки безпілотників супротивника.

Уривок допису Міністерства обороны РФ. Фото: скриншот

Шойгу також ознайомився з доповіддю віце-адмірала Сергія Пінчука, який, як повідомляється, зайняв місце адмірала Віктора Соколова на посаді командувача флотом, хоча Інститут вивчення війни не зміг це підтвердити.

Нагадаємо, що ВМС розказали про ситуацію з ворожими кораблями у Чорному морі.

Раніше ми писали, що Соломчук озвучив умову, за якої Чорне море стане безпечним.