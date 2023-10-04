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В России продолжается скрытая мобилизация: сколько человек планируют "призвать"

4 октября 2023 09:32
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
В России продолжается скрытая мобилизация: сколько человек планируют "призвать"
Мобилизированные военные РФ. Фото: росСМИ
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

В РФ началась фаза осеннего призыва. Под этим предлогом российские власти скрывают принудительную мобилизацию.

Об этом сообщает Глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

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С 1 октября по 31 декабря этого года россияне планируют "призвать" 130 тыс. человек. Эти незаконные меры пройдут и на временно оккупированных территориях Украины.

"Больше всего они собираются "мобилизовать" на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, также АР Крым. Все необходимые данные для этого у них есть" , - пишет глава.

Сообщение Председателя Луганской ОГА Артема Лысогора. Фото: официальный Telegram-канал

Заверения Шойгу о мобилизации

В свою очередь, росСМИ активно отрицают новые решения россиян. По словам Министра обороны РФ Сергей Шойгу, Россия не планирует дополнительной мобилизации граждан на войну против Украины. Министр отметил, что у них хватает военнослужащих для проведения так называемой "специальной военной операции".

Шойгу сообщил, что в сентябре контракт с военным ведомством заключили более 50 тыс. человек. В контрактники и добровольческие формирования с начала года записалось более 335 тыс. человек.

"Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из "новых регионов", в зону боевых действий не будут направляться", — заверил Шойгу.

Ранее мы сообщали, что среди глав Кремля нет единодушного мнения относительно проведения мобилизации. Отдельные российские чиновники "серьезно" готовились ко второй волне призыва.

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