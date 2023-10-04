В Росії триває прихована мобілізація: скільки осіб планують "призвати"

Мобілізовані військові РФ. Фото: росЗМІ

В РФ розпочалася фаза осіннього призову. Під цим приводом російська влада приховує примусову мобілізацію.

Про це повідомляє Голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

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З 1 жовтня по 31 грудня цього року росіяни планують "призвати" 130 тис. осіб. Ці незаконні заходи пройдуть і на тимчасово окупованих територіях України.

"Найбільше вони збираються "мобілізувати" на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, також АР Крим. Усі необхідні дані для цього в них є", — пише очільник.

Допис Голови Луганської ОДА Артема Лисогора. Фото: офіційний Telegram-канал

Запевнення Шойгу про мобілізацію

У свою чергу, росЗМІ активно заперечують нові рішення росіян. За словами міністра оборони РФ Сергій Шойгу, Росія не планує додаткової мобілізації громадян на війну проти України. Міністр зазначив, що в них вистачає військовослужбовців для проведення так званої "спеціальної військової операції".

Шойгу повідомив, що у вересні контракт із військовим відомством уклали понад 50 тис. осіб. В контрактники та добровольчі формування з початку року записалися понад 335 тис. осіб.

"Ще раз звертаю увагу, що всі призовники, у тому числі з "нових регіонів", до зони бойових дій не прямуватимуть", — запевнив Шойгу.

Раніше ми повідомляли, що серед очільників Кремля немає одностайної думки щодо проведення мобілізації. Окремі російські чиновники "серйозно" готувалися до другої хвилі призову.