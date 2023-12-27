Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В России заявили об атаке БпЛА якобы со стороны Украины arrow

В России заявили об атаке БпЛА якобы со стороны Украины

27 декабря 2023 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России заявили об атаке БпЛА якобы со стороны Украины
Дым от взрывов. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром в России заявили, что сбили украинские беспилотники. Украина якобы обстреляла разные объекты в Ростовской и Белгородской областях.

Об этом сообщили в Минобороны РФ и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Читайте также:

В РФ заявили об обстрелах

Голубев заявил, что сегодня ночью над территорией Ростовской области силы ПВО сбили якобы украинского беспилотника.

null

"В минувшую ночь пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объектами на территории Российской Федерации", — заявили в Минобороны.

Там подчеркнули, что средства ПВО якобы сбили два украинских дрона над территориями Белгородской и Ростовской областей.

null

Напомним, 25 декабря в российском Мурманске загорелся единственный в стране-агрессорке атомный контейнеровоз "Севморпуть". Он был расположен на причале Атомфлота. Пожар охватил площадь в 30 квадратных метров в одной из кают судна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме