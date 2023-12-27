В России заявили об атаке БпЛА якобы со стороны Украины

Дым от взрывов. Фото: из открытых источников

Сегодня утром в России заявили, что сбили украинские беспилотники. Украина якобы обстреляла разные объекты в Ростовской и Белгородской областях.

Об этом сообщили в Минобороны РФ и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Голубев заявил, что сегодня ночью над территорией Ростовской области силы ПВО сбили якобы украинского беспилотника.

"В минувшую ночь пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объектами на территории Российской Федерации", — заявили в Минобороны.

Там подчеркнули, что средства ПВО якобы сбили два украинских дрона над территориями Белгородской и Ростовской областей.

Напомним, 25 декабря в российском Мурманске загорелся единственный в стране-агрессорке атомный контейнеровоз "Севморпуть". Он был расположен на причале Атомфлота. Пожар охватил площадь в 30 квадратных метров в одной из кают судна.