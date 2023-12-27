В Росії заявили про атаку БпЛА нібито з боку України

Дим від вибухів. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні зранку в Росії заявили, що збили українські безпілотники. Україна нібито обстріляла різні об'єкти у Ростовській та Бєлгородській областях.

Про це повідомили в Міноборони РФ та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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Голубєв заявив, що сьогодні вночі над територією Ростовської області сили ППО збили нібито українського безпілотника.

"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", — заявили в Міноборони.

Там підкреслили, що засоби ППО нібито збили два українські дрони над територіями Бєлгородської та Ростовської областей.

Нагадаємо, 25 грудня у російському Мурманську загорівся єдиний у країні-агресорці атомний контейнеровоз "Севморпуть". Він був розміщений на причалі Атомфлоту. Пожежа охопила площу у 30 квадратних метрів в одній із кают судна.