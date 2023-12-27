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В Росії заявили про атаку БпЛА нібито з боку України

27 грудня 2023 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії заявили про атаку БпЛА нібито з боку України
Дим від вибухів. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку в Росії заявили, що збили українські безпілотники. Україна нібито обстріляла різні об'єкти у Ростовській та Бєлгородській областях. 

Про це повідомили в Міноборони РФ та губернатор Ростовської області Василь Голубєв

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Голубєв заявив, що сьогодні вночі над територією Ростовської області сили ППО збили нібито українського безпілотника.

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"Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", — заявили в Міноборони. 

Там підкреслили, що засоби ППО нібито збили два українські дрони над територіями Бєлгородської та Ростовської областей.

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Нагадаємо, 25 грудня у російському Мурманську загорівся єдиний у країні-агресорці атомний контейнеровоз "Севморпуть". Він був розміщений на причалі Атомфлоту. Пожежа охопила площу у 30 квадратних метрів в одній із кают судна. 

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