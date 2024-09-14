Сегодняшний обмен пленными - в СБУ обнародовали видео возвращения воинов

Военные, которых вернули из плена. Фото: скриншот с видео

Украина в субботу, 14 сентября, вернула из российского плена еще 103 гражданина. Защитники находились в российском плене более двух лет.

Эксклюзивное видео по обмену обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.

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Известно, что сегодня из российского плена освободили еще 103 украинца. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста СБУ

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, домой вернулись 82 рядовых и сержантов и 21 офицера — это защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья и Харьковщины.