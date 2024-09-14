Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В СБУ показали эксклюзивное видео возвращения украинских бойцов из плена arrow

В СБУ показали эксклюзивное видео возвращения украинских бойцов из плена

14 сентября 2024 17:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Сегодняшний обмен пленными - в СБУ обнародовали видео возвращения воинов
Военные, которых вернули из плена. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина в субботу, 14 сентября, вернула из российского плена еще 103 гражданина. Защитники находились в российском плене более двух лет.

Эксклюзивное видео по обмену обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.

Читайте также:

Обмен пленными 14 сентября

Известно, что сегодня из российского плена освободили еще 103 украинца. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста СБУ

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, домой вернулись 82 рядовых и сержантов и 21 офицера — это защитники Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья и Харьковщины.

null
Скриншот поста Зеленского

Также важные новости дня по теме:

СБУ военные пленные война в Украине воины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:41 Завтра во Львове состоится забег — в горсовете предупредили о перекрытии улиц

18:41 Электронный рапорт в приложении "Армия+" — в Минобороны показали пошаговую инструкцию

18:37 Эвакуация людей и выход рек с берегов — в Польше возникла критическая ситуация из-за сильных осадков

18:27 Россияне нанесли удар по предприятию на Запорожье — погибли работники

18:11 В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию со светом завтра — будут ли применять графики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

18:09 Черное море возрождает жизнь Тузловских лиманов — количество птиц и морской рыбы растет

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

17:44 Оккупанты атаковали Покровск — разрушен путепровод Восточный

17:44 Мощный ветер и грозы — синоптики предупредили об ухудшении погоды завтра

17:38 В СБУ показали эксклюзивное видео возвращения украинских бойцов из плена

18:41 Завтра во Львове состоится забег — в горсовете предупредили о перекрытии улиц

18:41 Электронный рапорт в приложении "Армия+" — в Минобороны показали пошаговую инструкцию

18:37 Эвакуация людей и выход рек с берегов — в Польше возникла критическая ситуация из-за сильных осадков

18:27 Россияне нанесли удар по предприятию на Запорожье — погибли работники

18:11 В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию со светом завтра — будут ли применять графики

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

18:09 Черное море возрождает жизнь Тузловских лиманов — количество птиц и морской рыбы растет

17:44 Оккупанты атаковали Покровск — разрушен путепровод Восточный

17:44 Мощный ветер и грозы — синоптики предупредили об ухудшении погоды завтра

17:38 В СБУ показали эксклюзивное видео возвращения украинских бойцов из плена

17:35 Пробки в сторону Молдовы и Румынии — что известно о движении по трассе Одесса-Рени

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра