Сьогоднішній обмін полоненими - в СБУ оприлюднили відео повернення воїнів

Повернені військові. Фото: скриншот з відео

Україна у суботу, 14 вересня, повернула з російського полону ще 103 громадяни. Захисники перебували у російській неволі понад два роки.

Ексклюзивне відео з обміну оприлюднила пресслужба СБУ у Telegram.

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Відомо, що сьогодні з російського полону звільнили ще 103 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису СБУ

Як повідомляв Президент Володимир Зеленський, додому повернулися 82 рядових й сержантів та 21 офіцера — це захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя й Харківщини.