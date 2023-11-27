В СБУ прокомментировали слова Данилова о российской шпионской сети

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

В Службе безопасности Украины прокомментировали слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о якобы шпионах России в рядах ведомства. Это не соответствует действительности, а украинские спецслужбы эффективно нейтрализуют какие-либо попытки врага использовать вражескую агентуру.

Об этом в комментарии сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине — одно из ключевых направлений деятельности СБУ. Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", — заявили в СБУ.

В ведомстве напомнили, что в течение 2022-2023 годов Служба безопасности Украины задержала и передала в руки правосудия более 2 тысяч предателей, а также раскрыла более 300 агентов вражеских спецслужб.

В СБУ напомнили, что среди разоблаченных предателей и вражеских агентов, в частности, есть народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и многие другие.

Служба безопасности усиливает эффективность

Такие результаты стали возможны, поскольку СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки.

"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены", — подытожили в пресс-службе в комментарии изданию.

Ранее мы говорили, что, по словам Алексея Данилова, Россия активизировала свою сеть шпионов в Украине. Главная цель захватчиков — посеять раздор между политическим и военным руководством нашего государства и разжечь антиправительственные настроения среди граждан.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия сохраняет намерение разрушить Украину как независимое государство и готовится к долгосрочной войне. При этом Данилов отметил возможность проведения Россией полномасштабной мобилизации после президентских выборов в марте 2024 года.