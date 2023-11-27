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В СБУ прокоментували слова Данілова про російську шпигунську мережу

27 листопада 2023 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В СБУ прокоментували слова Данілова про російську шпигунську мережу
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Службі безпеки України прокоментували слова секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про нібито шпигунів Росії у лавах відомства. Це не відповідає дійсності, а українські спецслужби ефективно нейтралізують будь-які спроби ворога використовувати ворожу агентуру.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі СБУ.

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"Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні — один із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно та ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці", — заявили в СБУ.

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки України затримала і передала в руки правосуддя понад 2 тисячі зрадників, а також розкрила понад 300 агентів ворожих спецслужб.

В СБУ нагадали, що серед викритих зрадників і ворожих агентів зокрема є народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубинський, екс-глава Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та багато інших.

Служба безпеки посилює ефективність

Такі результати стали можливі, оскільки СБУ посилила напрямок контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення.

"Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використати свій агентурний потенціал в умовах війни і робить все можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені", — підсумували у прес-службі у коментарі виданню.

Раніше ми розповідали, що, за словами Олексія Данілова, Росія активізувала свою мережу шпигунів в Україні. Головна мета загарбників — посіяти розбрат між політичним і військовим керівництвом нашої держави та розпалити антиурядові настрої серед громадян.

Крім того, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зберігає намір зруйнувати Україну як незалежну державу та готується до довгострокової війни. При цьому Данілов вказав на можливість проведення Росією повномасштабної мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року.

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