В СБУ рассказали, что чаще всего ищут российские корректировщики

Один из бойцов контрразведки СБУ. Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины с начала широкомасштабного вторжения России в Украину расследовала около 400 уголовных дел против 257 человек. Их вербовали российские спецслужбы для корректировки и наведения вражеского огня.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

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Отмечается, что в суд уже направлено обвинение против 224 человек, тогда как осуждены уже 77 корректировщиков. Статистика касается исключительно статьи 114-2 УКУ — несанкционированное распространение информации об ВСУ.

Силовики рассказали, что в зависимости от обстоятельств преступления, корректировщикам/наводчикам могут инкриминироваться и более жесткие статьи: госизмена, пособничество государству-агрессору и коллаборационизм.

По словам Дехтяренко, фактически по всей Украине разоблачают коллаборантов. Однако наиболее активную их деятельность фиксируют в прифронтовых регионах. Там "охотятся" за координатами подразделений ВСУ, их позициями, блокпостами и ПВО. Не меньшее внимание уделяется и гражданским объектам — школам, больницам, складской, энергетической и логистической инфраструктуре.

"В большинстве случаев враг ставит наводчикам конкретную задачу: проверить ту или иную локацию, сделать ее фото, зафиксировать максимальное скопление людей на объектах", — сказал спикер СБУ.

Для сотрудничества вербуют преимущественно две категории людей:

идейных приверженцев "русского мира", работающих за деньги или за должность в оккупационных администрациях;

граждан, которых можно запугать шантажом и угрозами.

Для разоблачения наводчиков силовики используют множество методов сбора и анализа информации.

"Начиная от мониторинга открытых данных, информации от наших собственных оперативных источников и заканчивая показаниями, получаемыми от уже разоблаченных наводчиков", — добавил Дехтяренко.

Напомним, что ранее СБУ задержали одесского коллаборанта, который искал "химическое оружие". Также по материалам силовиков суд вынес вердикт предателю, который провел российскую технику до окрестностей Киева.