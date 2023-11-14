В СБУ розповіли, що найчастіше шукають російські коригувальники
Служба безпеки України від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну розслідувала майже 400 кримінальних проваджень проти 257 осіб. Їх вербували російські спецслужби для коригування та наведення ворожого вогню.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на речника СБУ Артема Дехтяренка.
На що полюють російські агенти
Зазначається, що до суду вже направлено обвинувачення проти 224 осіб, тоді як засуджено вже 77 коригувальників. Статистика стосується виключно статті 114-2 ККУ — несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.
Силовики розповіли, що залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті: держзраду, пособництво державі-агресору та колабораціонізм.
За словами Дехтяренка, фактично по всій Україні викривають колаборантів. Проте найактивнішу їхню діяльність фіксують у прифронтових регіонах. Там "полюють" за координатами підрозділів ЗСУ, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги приділяють і цивільним об’єктам — школам, лікарням, складській, енергетичній та логістичній інфраструктурі.
"У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об'єктах", — сказав речник СБУ.
Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:
- ідейних прихильників "русского мира", які працюють за гроші чи за посаду в окупаційних адміністраціях;
- громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.
Для викриття навідників силовики використовують багато методів збору та аналізу інформації.
"Починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників", — додав Дехтяренко.
Нагадаємо, що раніше СБУ затримали одеського колаборанта, який шукав буцімто "хімічну зброю". Також за матеріалами силовиків суд виніс вердикт зраднику, який провів російську техніку до околиць Києва.
Читайте Новини.LIVE!