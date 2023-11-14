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В СБУ розповіли, що найчастіше шукають російські коригувальники

14 листопада 2023 22:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В СБУ розповіли, що найчастіше шукають російські коригувальники
Один з бійців контррозвідки СБУ. Ілюстративне фото: пресслужба СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну розслідувала майже 400 кримінальних проваджень проти 257 осіб. Їх вербували російські спецслужби для коригування та наведення ворожого вогню.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на речника СБУ Артема Дехтяренка.

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Зазначається, що до суду вже направлено обвинувачення проти 224 осіб, тоді як засуджено вже 77 коригувальників. Статистика стосується виключно статті 114-2 ККУ — несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.

Силовики розповіли, що залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті: держзраду, пособництво державі-агресору та колабораціонізм.

За словами Дехтяренка, фактично по всій Україні викривають колаборантів. Проте найактивнішу їхню діяльність фіксують у прифронтових регіонах. Там "полюють" за координатами підрозділів ЗСУ, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги приділяють і цивільним об’єктам — школам, лікарням, складській, енергетичній та логістичній інфраструктурі.

"У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об'єктах", — сказав речник СБУ.

Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:

  • ідейних прихильників "русского мира", які працюють за гроші чи за посаду в окупаційних адміністраціях;
  • громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.

Для викриття навідників силовики використовують багато методів збору та аналізу інформації.

"Починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників", — додав Дехтяренко.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримали одеського колаборанта, який шукав буцімто "хімічну зброю". Також за матеріалами силовиків суд виніс вердикт зраднику, який провів російську техніку до околиць Києва.

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