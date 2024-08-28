В Крыму возникли проблемы с водоснабжением

Человек набирает воду. Фото иллюстративное: 24tv.ua

Во временно оккупированном российскими захватчиками Крыму происходят массовые отключения водоснабжения. Причиной этого называют аварию на водопроводе в районе села Прибрежное.

Об этом сообщает агентство QIRIM.News со ссылкой на свои источники в предприятии оккупантов "Вода Крыма".

Читайте также:

В Крыму проблемы с водоснабжением

Сообщается, что из-за аварии на водопроводе в районе села Прибрежное без воды осталась Евпатория.

Кроме того, из-за ремонтных работ ограничена подача воды в Симферополе, поселке Мирное и Солнечногорское, а также в Алуште, Джанкое, Керчи, Армянске, поселке Привольное и Феодосии.

Проблемы не только с водоснабжением

Ранее стало известно, что города Керчь и Армянск на Крымском полуострове частично остались без электроэнергии.

Это произошло в результате аварии, произошедшей 25 августа. Также аварийные отключения вводились в Симферополе.