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В тимчасово окупованому Криму проблеми з водопостачанням — що відомо

28 серпня 2024 21:40
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Криму виникли проблеми з вотопостачанням
Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: 24tv.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Криму відбуваються масові вимкнення водопостачання. Причиною цього називають аварію на водогоні в районі села Прибережне.

Про це повідомляє агентство QIRIM.News із посиланням на свої джерела у підприємстві окупантів "Вода Криму".

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Повідомляється, що через аварію на водогоні в районі села Прибережне без води лишилася Євпаторія.

Окрім того, через ремонтні роботи обмежено подачу води в Сімферополі, селищі Мирне та Сонячногірське, а також в Алушті, Джанкої, Керчі, Армянську, селищі Привільне та у Феодосії.

Проблеми не лише з водопостачанням

Раніше стало відомо, що міста Керч та Армянськ на Кримському півострові частково залишились без електроенергії.

Це сталося внаслідок аварії, яка відбулася 25 серпня. Також аварійні відключення вводили у Сімферополі.

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Крим Україна водопостачання війна в Україні війна Росія

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