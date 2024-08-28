У Криму виникли проблеми з вотопостачанням

Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: 24tv.ua

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Криму відбуваються масові вимкнення водопостачання. Причиною цього називають аварію на водогоні в районі села Прибережне.

Про це повідомляє агентство QIRIM.News із посиланням на свої джерела у підприємстві окупантів "Вода Криму".

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Повідомляється, що через аварію на водогоні в районі села Прибережне без води лишилася Євпаторія.

Окрім того, через ремонтні роботи обмежено подачу води в Сімферополі, селищі Мирне та Сонячногірське, а також в Алушті, Джанкої, Керчі, Армянську, селищі Привільне та у Феодосії.

Проблеми не лише з водопостачанням

Раніше стало відомо, що міста Керч та Армянськ на Кримському півострові частково залишились без електроенергії.

Це сталося внаслідок аварії, яка відбулася 25 серпня. Також аварійні відключення вводили у Сімферополі.