В Украине допустили к эксплуатации первые три образца боевого модуля "ШаБля"

Военные у боевого модуля "ШаБля". Фото: ТРО Медиа

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации сразу три образца дистанционно управляемых модулей "ШаБля". Они предназначены для поражения целей на поле боя и уничтожения живой силы противника.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины .

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Боевой модуль используют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями противника.

"Благодаря командной работе разработчиков и Акселератора Минобороны удалось ускорить преодоление препятствий на пути допуска "ШаБли" к эксплуатации", — сообщили в Минобороны.

Борис Джонсон возле ящиков с боевым модулем "ШаБля". Фото: Минобороны

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", — прокомментировал лидер команды разработчиков.

Ранее мы рассказывали, что после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал материал, в котором раскритиковал западные страны за недостаточное количество поставок оружия для нашей страны. По его словам, в Украине уже 20 тысяч человек остались с ампутированными конечностями из-за войны РФ.