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В Україні допустили до експлуатації перші три зразки бойового модулю "ШаБля"

22 вересня 2023 12:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні допустили до експлуатації перші три зразки бойового модулю "ШаБля"
Військові біля бойвого модулю "ШаБля". Фото: ТРО Медіа
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони України допустило до експлуатації відразу три зразки дистанційно-керованих модулів "ШаБля". Вони призначені для ураження цілей на полі бою та знищення живої сили противника.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

"Завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску "ШаБлі" до експлуатації", — повідомили у Міноборони.

Боріс Джонсон і модуль "ШаБля"
Боріс Джонсон біля ящиків з бойовим модулем "ШаБля". Фото: Міноборони

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", — прокоментував лідер команди розробників.

Раніше ми розповідали, що після свого візиту до Вашингтону (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовились спільно виробляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.

Нагадуємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував матеріал, в якому розкритикував західні країни за недостатню кількість постачання зброї для нашої країни. За його словами, в Україні вже 20 тисяч людей залишилися з ампутованими кінцівками через війну РФ.

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