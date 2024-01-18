В Украине раздается воздушная тревога — какая опасность
18 января 2024 11:46
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: Defense Express
В Украине сегодня, 18 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть угроза из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Ранее в Воздушных Силах сообщали, что воздушная тревога в Харьковской области была связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Где есть опасность
Сегодня, 18 января, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. До отбоя тревоги следует находиться в безопасном месте.
Напомним, в ночь на 18 января враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. Сейчас количество "Калибров" в Черном море выросло вдвое.
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