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В Украине раздается воздушная тревога — какая опасность

18 января 2024 11:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине раздается воздушная тревога — какая опасность
Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 18 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть угроза из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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угроза мог
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Ранее в Воздушных Силах сообщали, что воздушная тревога в Харьковской области была связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.

угроза мог
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

Сегодня, 18 января, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. До отбоя тревоги следует находиться в безопасном месте.

угроза мог
Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на 18 января враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. Сейчас количество "Калибров" в Черном море выросло вдвое.

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ракеты
истребитель
война в Украине
Россия
авиация

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