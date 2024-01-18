В Украине раздается воздушная тревога — какая опасность

Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: Defense Express

В Украине сегодня, 18 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время есть угроза из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Ранее в Воздушных Силах сообщали, что воздушная тревога в Харьковской области была связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

Сегодня, 18 января, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. До отбоя тревоги следует находиться в безопасном месте.

Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на 18 января враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. Сейчас количество "Калибров" в Черном море выросло вдвое.