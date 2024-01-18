В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека
18 січня 2024 11:46
Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: Defense Express
В Україні сьогодні, 18 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Раніше в Повітряних Силах повідомляли, що повітряна тривога на Харківщині була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Де триває небезпека
Сьогодні, 18 січня, повітряну тривогу оголошено в усіх областях України. До відбою тривоги варто перебувати у безпечному місці.
Нагадаємо, у ніч проти 18 січня ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. Наразі кількість "Калібрів" у Чорному морі зросла вдвічі.
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