В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека

Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: Defense Express

В Україні сьогодні, 18 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Раніше в Повітряних Силах повідомляли, що повітряна тривога на Харківщині була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Сьогодні, 18 січня, повітряну тривогу оголошено в усіх областях України. До відбою тривоги варто перебувати у безпечному місці.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. Наразі кількість "Калібрів" у Чорному морі зросла вдвічі.