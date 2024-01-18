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В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека

18 січня 2024 11:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека
Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 18 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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загроза міг
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Раніше в Повітряних Силах повідомляли, що повітряна тривога на Харківщині була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

загроза міг
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека 

Сьогодні, 18 січня, повітряну тривогу оголошено в усіх областях України. До відбою тривоги варто перебувати у безпечному місці. 

загроза міг
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. Наразі кількість "Калібрів" у Чорному морі зросла вдвічі. 

повітряна тривога
ракети
винищувач
війна в Україні
Росія
авіація

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